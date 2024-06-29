وزارة العمل : برامج تدريبية وتوعوية مجانية لسيدات جنوب سيناء فى مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 01:32 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، بدأت فى تنظيم برامج تدريبية وتوعوية لإدماج النوع الإجتماعي في سوق العمل من خلال تدريبهم علي مهن يحتاجها سوق العمل ، وتجهيزهم وتأهيلهم للدخول فيه ، والمشاركة في مشروعات التنمية ، وذلك في إطار جهود الوزارة وسياستها لتحقيق المساواة بين الجنسين ، والتى تنتهجها ومديرياتها في كل ملفات عملها ، حيث جرى التنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس مدينة دهب (مركز تمكين المراة ) ، وذلك لتنظيم دورات تدريبية علي مهنتي التفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، للسيدات والفتيات ، لمساعدتهم علي خلق فرص عمل لهم أو بدء مشروعات صغيرة لهم تعينهم على مقتضيات الحياة ، وتوفر الحياة الكريمة ، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة ورؤيتها 2030 والتى بدأتها جميع الجهات الحكومية ..، بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ، واللواء عبدالرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب ، وولاء مختار مسئول المرأة بالمديرية ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الجهود تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ، وتمكين المراة إقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها على تلك المهن ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين بالمحافظات لتقوم بدورها التوعوى بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون ، وأكدت مدير المديرية على الإستمرار فى تقديم البرامج التدريبية للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات بالمجان ، من سن 18 إلى 45 سنة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مبنى تمكين المرأة بمدينة دهب، و الدورات التدريبية الجاري تنفيذها بالمبنى، مشيراً إلى أنه يجري توفير متدربين ومدربات على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة ..

وأضافت مدير المديرية ، أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المبني، وتأهيله لتنظيم الدورات التدريبية به، ويتضمن غرفة لتعليم رسم الباترون للتدريب على الخياطة، وغرفة للقص، وغرفة لمكينات الخياطة والتطريز، إضافة إلى قاعة اجتماعات، وقاعة للتدريب على الكمبيوتر، وجرى تجهيز هذه الغرف على أعلى مستوى ، وجاري تنفيذ دورتين تدريبية بالتنسيق مع مركز تمكين المراة ، ومديرية التربية والتعليم، إحداهما للتدريب على الخياطة، وتستهدف المرأة المعيلة والسيدات البدوية، والدورة الثانية تستهدف الشباب من الجنسين لتدريبهم على برامج الكمبيوتر المختلفة على مدار شهر كامل ، كما جرى تنظيم لقاء مع المدربين والمتدربين بقاعة المؤتمرات بالمبنى ، والاستماع الى آرائهم ومطالبهم ..