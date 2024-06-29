السيسي: الشعب المصري صلب وصامد.. وواجه التحديات بنجاح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 01:32 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التحية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، وفريق العمل المصاحب لهم على الجهد المبذول على مدار الـ 100 يوم الماضية للترتيب لعقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي.

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم السبت، إن مصر ليست فقط سوق ضخم يضم نحو 120 مليون بالضيوف المتواجدين بهم، فضلا على أن 70% من الشعب المصري أقل من 40 عاما، وهو امر مهم لأي مستمر يبحث عن قوى عاملة.

وأضاف، "في شعب في مصر بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ويتطلع لمستقبل أفضل"، حيث واجهت مصر لتحديات ضخمة ونجح المصريون في مواجهة هذا الاختبار، مؤكدا أن الشعب المصري صلب وقوي واجه تحديات منها ما هو ليس مسئولا عنها مثل كوفيد 19.