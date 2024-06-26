أحمد الزيني: تخفيف الأحمال يؤثر سلبا على إنتاج 20% من مصانع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:16 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن انقطاع الكهرباء 3 ساعات عن مصانع الحديد، العاملة بالكهرباء، يؤثر على طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 5%.

ولفت رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن 20% من مصانع الحديد تعتمد على الشبكة الكهربائية، بينما تعتمد النسبة المتبقية في التشغيل على الغاز والفحم.

وأضاف أن مصانع الأسمنت لم تتأثر كذلك؛ لاعتماد في التشغيل على الفحم والغاز فقط.