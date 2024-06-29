الليلة.. مؤلفات عالمية على أنغام البيانو بحفل تنمية المواهب بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا في ختام الموسم الفنى للدارسين بفصل البيانو بمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر وتدريب الدكتورة دينا الليثى وذلك في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 29 يونيو على المسرح الصغير، يأتي ذلك في إطار توجهات الثقافة المصرية لتشجيع ودعم الواعدين وإستكمالًا لسلسلة إحتفالات اليوم العالمى للموسيقى.

مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين



يتضمن البرنامج مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين منها "القافلة، تانجو، العالم الخاطئ، أكبر عرض في العالم، في الشمس لشويدهيلم، مينويت، أليجريتو، المارش التركي لأربعة أيادي لديابيلي، رقصات ميريموك لهمبرت، سوناتا لبيتهوفن، توكاتينا لكابالفسكي، روندو، سوناتا لموتسارت،تارانتيلا لفابيو، أرابيسك لبيرجمولر، فالس لأربعة أيادي لأرينسكي، دراسة رقم ٨لجزرني، دراسةرقم 2 لشوبان وغيرها يؤديها كل من: آدم أحمد طه، فرح محمود، لورين شريف، علياء المغربي، محمود محمد، تاليا محمد، يوسف عبد العال، جني شريف، لارا شريف، سلمى محمد، على محمد حسن.

عيد الموسيقى العالمى

ومن المعروف أن عيد الموسيقى العالمى جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي» مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم