لجان الثانوية العامة تشهد دموع وبكاء لصعوبة الفيزياء.. وطلاب يؤكدون: الأسئلة معقدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 01:33 مساءً - شهدت لجان بامتحانات الثانوية العامة 2024، دموع وبكاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية لصعوبة أسئلة امتحان الفيزياء، حيث أكد الطلاب بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر على صعوبة الأسئلة، وأنها تحتاج لوقت إضافى و70% من الأسئلة تخاطب المستويات العقلية العليا، مؤكدين أن هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها لانتهاء الوقت المخصص للإجابة وصعوبتها.

وأوضحت الطالبة منى مسعد، أن الامتحان صعب والإجابات متشابهة ومعقدة.

بدأ في التاسعة صباحا امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة والتاريخ للشعبة الأدبية، للعام الدراسى الحالي 2023،2024، حيث يستمر الامتحان لمدة 3 ساعات ينتهى في الـ" 12 ظهر اليوم.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، 46 سؤالا منها 44 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها فى كراسة البابل شيت وسؤالين مقالى يتم الإجابة عنهما فى الورقة المخصصة للأسئلة المقالية، ومخصص لها 60 درجة، كما أن أسئلة امتحان مادة التاريخ مكونة من 46 سؤال منها 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، ومخصص لها 60 درجة.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادتى التاريخ والفيزياء بعد بدء لجنة الامتحان.