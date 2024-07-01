ضبط 3 بينهم ربة منزل أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة بولاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ربة منزل وشخصين، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.