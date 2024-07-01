أخبار مصرية

ضبط 3 بينهم ربة منزل أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة بولاق

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ربة منزل وشخصين، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة بولاق.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا