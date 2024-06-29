لهذا السبب.. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز تريند البحث جوجل، بعد مشاركته في فيلم الست بطولة منى زكي، حيث يظهر خلاله كضيف شرف، والفيلم من المقرر الانتهاء من تصويره قريبًا، وذلك استعدادًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.



وتدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية لـ”كوكب الشرق” أم كلثوم، وخلال الأحداث تجسد منى زكي شخصية أم كلثوم، الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أبطال فيلم الست

والفيلم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في العمل كلًا من: منى زكي، عمرو سعد، نيللي كريم، أمينة خليل، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، وآخرين.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم ولاد رزق 3، حيث يظهر كريم كضيف شرف خلال الأحداث، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، أحمد عز، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، علي صبحي، محمد لطفي، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



آخر أعمال كريم عبد العزيز الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2024، وشارك في العمل كل من: ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، وغيرهم من ضيف الشرف، والعمل من وإخراج بيتر ميمي.