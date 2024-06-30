- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أيمن سليمان: عودة برنامج الطروحات الحكومية أكتوبر المقبل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عن بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال سليمان في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، إن بداية السنة المالية الجديدة ستشهد انطلاقة كبيرة في الطروحات العامة، وذلك في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى طرح شركات تم طرحها من قبل على مستثمرين مع وعد بالطرح العام.
وكشف الرئيس التنفيذي، عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة اليوم على ألا يقل رأسماله عن 100 مليار جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن سليمان: عودة برنامج الطروحات الحكومية أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.