أيمن سليمان: عودة برنامج الطروحات الحكومية أكتوبر المقبل

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عن بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال سليمان في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، إن بداية السنة المالية الجديدة ستشهد انطلاقة كبيرة في الطروحات العامة، وذلك في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى طرح شركات تم طرحها من قبل على مستثمرين مع وعد بالطرح العام.

وكشف الرئيس التنفيذي، عن إطلاق صندوق للاستثمار في الصناعة اليوم على ألا يقل رأسماله عن 100 مليار جنيه.