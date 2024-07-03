مال وأعمال

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير الزراعة: توجيهات من…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير الزراعة: توجيهات من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 07:11 مساءً - تولى علاء فاروق منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة الجديدة، خلفا للسيد القصير الوزير السابق..

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وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد في بيان اليوم، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.

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وتقدم بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الزراعة، مؤكدا أن سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الازمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية،

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وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.

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وقال فاروق أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة.

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والارشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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