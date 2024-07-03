بي تك تستثمر 1.5 مليار جنيه في إقامة فروع جديدة ومركز للتحول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد وحمدي أحمد _ قال محمود خطاب الرئيس التنفيذي لشركة بي تك إن الشركة استثمرت خلال 3 سنوات في مركز “b_labs”، التكنولوجي بقيمة مليار جنيه، وهو الذي يتولى جميع أعمال التحول الرقمي والتطوير الخاصة بالمجموعة.

وأضاف خطاب، خلال افتتاح B.TECH MAX، أكبر فرع لعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في قارة إفريقيا، والذي تصل مساحته إلى 3000 متر، أن الشركة استثمرت نحو نصف مليار جنيه في إقامة فروع صغيرة، إضافة إلي فرعين B.TECH MAX ، حيث تم افتتاح أحدهما اليوم، وسيتم افتتاح الاخر الشهر المقبل في مول العرب بالشيخ زايد .

وأوضح أن “بي تك” استحوذت على 10% من حصة سوق الأجهزة المنزلية في مصر بنهاية مايو 2024، بما يعادل 10 مليارات جنيه وتستهدف زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

ولفت خطاب إلى أن السوق المحلية شهدت العديد من المتغيرات خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع معدل التضخم والأسعار ، أبرزها تراجع أعداد الوحدات المتداولة رغم ارتفاع حجم السوق.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بي تك، إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ حجم سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونية نحو 100 مليار جنيه بعدد 13 مليون وحدة مباعة، مقارنة بـ 72 مليار جنيه لعدد 14 مليون وحدة في الفترة المقارنة من عام 2023 .