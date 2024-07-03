مال وأعمال

وزير التموين: الحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: الحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

predco_adv_2021

وأكد الحفاظ في الفترة المقبلة على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، وفق بيان لوزارة التموين.

E-Bank

كما أشار إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

HapiSalonWhite
BonatMisr

ولفت البيان إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، كان في استقبال الدكتور شريف فاروق بديوان عام الوزارة، اليوم.

وقال المصيلحي إن فاروق سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري أيضا.

وتوجه وزير التموين بالشكر إلى الدكتور علي المصيلحي على استقباله له وعلى “الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية”، وفق البيان.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: الحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا