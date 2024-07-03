وزير التموين: الحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وأكد الحفاظ في الفترة المقبلة على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، وفق بيان لوزارة التموين.

كما أشار إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت البيان إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، كان في استقبال الدكتور شريف فاروق بديوان عام الوزارة، اليوم.

وقال المصيلحي إن فاروق سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري أيضا.

وتوجه وزير التموين بالشكر إلى الدكتور علي المصيلحي على استقباله له وعلى “الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية”، وفق البيان.