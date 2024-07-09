الضرائب تطالب ممولي مأموريات الشركات المساهمة بالحصول على…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2024 06:14 مساءً - طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي كل من مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي والملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 يوليو 2024، سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها للحصول على أكواد التفعيل للدخول على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه تم إتاحة أكواد التفعيل بالمأموريات اعتبارًا من 23 يونيو الجاري، كما يستطيع هؤلاء الممولين الدخول على رابط الإستعلام التالي لمعرفة الإجراءات الواجبة

https://www.eta.gov.eg/ar/uptcp-inq

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السادسة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 يوليو 2024.

وأهابت بالممولين سرعة الإلتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.