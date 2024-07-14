عاجل.. وزارة المالية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 04:11 مساءً - دوت الخليج – أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأنها تعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة للوزارة لتحقيق أعلى عائد.

وأكد المرصد، في بيان أنه يتابع باهتمام بالغ ما يتداول إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن إدارة الأصول العقارية ليست دور الدولة، لكن يمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وأكد أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة؛ حيث تعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.

وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنها نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.