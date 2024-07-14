نعرض لكم الان تفاصيل خبر وضع حجر الأساس لمصنع هنجشنج الصيني للمنسوجات بالقنطرة غرب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 05:08 مساءً - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ. ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس وتسليم كامل مساحة الأرض لمشروع شركة زيجيانج هنجشنج الصينية لصباغة وتجهيز وطباعة الأقمشة والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة.

ويقع المصنع البالغة استثماراته 70 مليون دولار، على مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع على مرحلتين، بواقع 100 ألف متر مربع لكل مرحلة، كما يتيح المشروح نحو 1500 فرصة عمل مباشرة.

حضر المراسم كلٌّ من، تشن سونج فو، رئيس شركة هنجشنج، ونائبي رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية والاستثمار والترويج، ونائب محافظ الإسماعيلية، وممثلي السفارة الصينية، وعدد من ممثلي الشركات الصينية العاملة بالهيئة، وعضو بمجلس النواب عن القنطرة، وممثل التمثيل التجاري.

وصرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

ولفت إلى أن مشروع شركة هنجشنج في قطاع المنسوجات والملابس يعد المشروع الأول بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تستهدف المنطقة الاقتصادية تحويلها لقلعة صناعة الملابس والمنسوجات في مصر، وذلك من خلال نجاحها في جذب نحو 15 شركة حتى الآن مهتمة بالاستثمار في منطقة القنطرة غرب، منها 6 شركات وقعت عقودًا نهائية لمشروعاتها، وشركتين بصدد توقيع العقود النهائية لهما، بالإضافة إلى 7 شركات أخرى في طور نهو الإجراءات الخاصة بها.

وتتيح هذه المشروعات فور تنفيذها نحو 18 ألف فرصة عمل، محققة الاستدامة الاقتصادية لمنطقة القنطرة غرب “أبي خليفة” حيث مستهدف تصدير 80% من إنتاج هذه الشركات للأسواق العالمية مما يحقق رؤية الدولة المصرية في تنمية الصادرات.

وأضاف جمال الدين أن نجاح المنطقة الاقتصادية في جذب هذه الاستثمارات يأتي نتيجة الجولات الترويجية الفاعلة للعديد من دول العالم، إلى جانب قيام الهيئة بضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية والمرافق خاصة بمنطقة القنطرة غرب لتحسين التربة وتنفيذ كافة أعمال المرافق بها.

ونوه إلى تميز الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الصناعية في قلب المنطقة الاقتصادية؛ حيث يسمح ذلك بتصدير الإنتاج عن طريق موانئ شرق وغرب بورسعيد في الشمال، أو ميناء السخنة في الجنوب.

كما توجه رئيس اقتصادية قناة السويس بالشكر لجميع الجهات الداعمة لإنجاح العمل داخل منطقة القنطرة غرب، سواء محافظة الإسماعيلية أو الشركات العاملة على تطوير المنطقة وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وكذلك الشركات التي تهتم بالاستثمار داخل المنطقة، وفي مطلعها شركة هنجشنج، معلنًا أن مشروع الشركة من المخطط أن يبدأ إنتاج أولى مراحله في النصف الأول من عام 2026.

من جانبه أعرب رئيس شركة هنجشنج، عن سعادته لوضع حجر أساس مصنع الشركة، كباكورة المشروعات بمنطقة القنطرة غرب داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا ما بذلته المنطقة الاقتصادية من جهود في سبيل بدء تنفيذ المشروع لتلبية احتياجات السوق المحلية، وإتاحة منتجات بجودة عالمية.

ولفت إلى ما لقيته الشركة من دعم من جميع الجهات في مصر، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، موضحًا أن الشركة تسعى لاستغلال خبراتها الواسعة وما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة في مجال صباغة وطباعة وتجهيز الأقمشة والملابس، مشيرًا إلى اعتماد الشركة على العمالة المصرية المدربة بشكل أساسي داخل المشروع، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 300 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن شركة هنجشنج الصينية تأسست في عام 2000، وتعد من أكبر شركات صناعة وصباغة وتجهيز المنسوجات بالصين، ومقرها الرئيسي في مدينة المنسوجات الوطنية الصينية بولاية تشجيانغ Zhejiang، ولديها 9 مصانع مختلفة تحت مظلة شركتين داخل الصين بعقود توريد مع العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية المعروفة مثل: Ikea، و Nike، و Adidas، و Armani، وغيرها.