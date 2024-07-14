نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: رفع أسعار الدواء يقضي على الفجوة بين المحلي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 08:08 مساءً - بارة عريان ومحمد غريب _ قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن الفجوة بين أسعار الأدوية المحلية والمستوردة دفعت الحكومة ممثلة في هيئة الدواء إلى النظر في طلبات الشركات لتحريك الأسعار والقضاء على الفجوة السعرية ونقص المعروض. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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