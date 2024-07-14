نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. هيئة الدواء تخاطب الشركات للنظر في طلبات تحريك الأسعار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 09:14 مساءً - بارة عريان ومحمد غريب _ قال عدد من مسؤولي قطاع صناعة الأدوية إن هيئة الدواء المصرية خاطبت الكيانات العاملة في السوق للنظر في طلبات زيادة الأسعار، وأن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات الزيادة بلغ نحو 100 شركة، وذلك لنحو 1000 صنف من إجمالي 17 ألف صنف دوائي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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