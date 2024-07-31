نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا الكهرباء والزراعة يبحثان أوضاع مزارع الدواجن وسبل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:16 مساءً - استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، وذلك لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها، ومدى الالتزام بالقواعد والإشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن.

وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارتين

ناقش الاجتماع طرح مبادرة بمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع في الطاقات المتجددة وتشمل المبادرة إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل.

كما تشمل المبادرة كذلك تقديم حوافز خاصة بالتمويل لصاحب المزرعة بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتولى عمليات التنفيذ، واتفق الوزيران على اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة لتوفير الكهرباء اللازمة لمزارع الدواجن.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة القطاعات ضمن أولويات خطة العمل الحالية، لاسيما الثروة الداجنة كقطاع هام و حيوي مرتبط بالأمن الغذائي، مضيفا أن مصادر التغذية الكهربائية متاحة ومتوفرة لكافة مزارع الدواجن وأن هناك اشتراطات فنية وضوابط تتعلق بمزارع الدواجن سيتم التأكيد عليها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح الوزير أهمية المبادرة التي تمت مناقشتها للاعتماد على الطاقة الشمسية في إطار استراتيجية التوسع في الطاقات النظيفة وخفض استهلاك الوقود، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمزارع الدواجن خاصة في ظل توفير التمويل اللازم وبأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة.

ومن جانبه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير عمليات التشغيل بمزارع الدواجن، تستهدف النهوض بهذه الصناعة الواعدة، وزيادة الإنتاج والاستثمار من الدواجن، وبيض المائدة، بما يساهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من الدواجن، فضلا عن توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

وأوضح فاروق أن عمليات التطوير من شأنها أيضا مساعدة أصحاب مزارع الدواجن، لتطوير وتحديث مزارعهم والتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانيات التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطلاق مبادرة لتشغيل مزارع الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية، بحيث يتم منح أصحاب المزارع تمويل ميسر بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المربين وأصحاب المزارع.