نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية وتشيد بوعي المواطن والمرأة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، بمدن رأس البر وعزبة البرج ودمياط لمتابعة عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس وتستمر حتى مساء الغد الثلاثاء.

وتضمنت الجولة تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة رأس البر الابتدائية ومدرستى عزبة البرج بنات والشهيد أنيس الحليلى بمدينة عزبة البرج ومدرسة نصر المتبولي بقرية السنانية والمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة دمياط، ومدرستى الشهيد محمد صابر مطاوع والشهيد رضوان بالبصارطة بمركز دمياط.

فيما وقد اطمأنت " المحافظ " على انتظام عملية التصويت، وتوافر كافة الامكانات للتيسير على المواطنين والتسهيل على كبار السن وذوى الهمم خلال الادلاء بأصواتهم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، وأكدت " محافظ دمياط " متابعة الانتخابات بعدد ١٤١ مركز انتخابى و١٧٦ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وأضافت " المحافظ " أن استمرار انعقاد الغرفة حتى نهاية الانتخابات وذلك للوقوف على آخر التطورات بعملية التصويت وتذليل اى عقبات قد تطرأ فورًا، وتقديم الدعم اللوجيستى لخروج الانتخابات بالشكل المشرف الذى يليق بإسم مصر.

هذا وقد اشادت " الدكتورة منال عوض " بالصورة التى قدمها المواطن الدمياطي والتى تعكس وعيه بأهمية المشاركة الايجابية بالانتخابات والوقوف بجانب الوطن فى ظل هذه المرحلة الهامة، كما دعت أبناء المحافظة بالنزول إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم.