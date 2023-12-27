أمطار على أغلب أنحاء البلاد والصغرى في القاهرة 16 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم تساقط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد)، قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (%40 تقريبا) وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل: مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.