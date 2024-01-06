نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استقلال الصحافة" تهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى الزملاء الأقباط، وإلى جميع الشعب المصري العظيم، بأخلص التهانى القلبية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن عيد الميلاد المجيد، ليس مناسبة سعيدة للزملاء، وأبناء مصر الأقباط وحدهم، وإنما لجميع المصريين، مسلمين وأقباط، الذين يجمعهم نسيج واحد، يحتفلون معا بجميع الأعياد، والمناسبات الدينية، مؤمنين بأن الدين لله، والوطن للجميع، معلنين التضامن الكامل، والوحدة القوية، فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصرنا الحبيبة.

دعا “العدل” لأن تكون الأعياد جميعها، وعلى اختلاف مناسباتها، فرصة للتذكير، والتأكيد على المحبة، والترابط، والوحدة التى تربط المصريين جميعا، وتظهر قوتهم، فى مواجهة قوى الشر، وهى القوة التى تعمل على استقرار، وأمن، وازدهار، وتقدم مصرنا الحبيبة.