الرأس الأخضر يفاجئ غانا في الشوط الأول ويتصدر مجموعة مصر مؤقتا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 11:27 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب غانا ضد الرأس الأخضر بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.أحرز جاميرو مونتيرو لاعب الرأس الأخضر هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، حيث جاء الهدف من هجمة منظمة قادها منتخب كاب فيردي من الجبهة اليمنى وتابع مونتيرو الكرة التي ارتدت من يد حارس مرمى النجوم السوداء.

وألغى الـvar هدف التعادل لمنتخب غانا عن طريق سيمينو في مرمى الرأس الأخضر في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بسبب تداخل لاعب غانا الذي وقع في مصيدة التسلل مع تصويبة يمينو.

وأهدر كابرال فرصة خطيرة للرأس الأخضر في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما قاد انطلاقة عنترية من الجبهة اليسرى، ولكن أنقذها دجيكو مدافع البلاك ستارز في اللحظة الأخيرة.غانا ضد الرأس الأخضر

ويلعب منتخبا غانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية رفقة منتخبي مصر وموزمبيق، حيث تعادل المنتخب الوطني مع موزمبيق بهدفين لكل فريق، وبنتيجة الشوط الأول يتصدر مؤقتًا منتخب الرأس الأخضر مجموعة الفراعنة برصيد 3 نقاط ويتذيل غانا المجموعة حال نهاية اللقاء بتلك النتيجة.

وجاء تشكيل غانا ضد الرأس الأخضر كالتالى:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: دينيس أودوي - ألكسندر دجوكو - محمد سالسيو - جيدون منساه

الوسط: إدريسو بابا - ماجد أشيميرو

أمامهما: جوزيف بانتسيل - رينسفورد يوباه - جوردان أيو

الهجوم: أنطونيو سيمينو

فيما جاء تشكيل الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: فوزينيا

الدفاع: جواو باولينيو - ريكاردو لوبيس - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين لينيني - ديروي دوارتي

الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديش

غانا ضد الرأس الأخضر

وكان منتخب غانا قد أنهى مشوار التصفيات متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 12 نقاط، ويعتبر منتخب غانا أو النجوم السوداء كما يلقبه عشاقه، من أقوى منتخبات القارة السمراء، حيث يحتل المنتخب الغاني التصنيف رقم 61 وفقاً للتصنيف الدولي للفيفا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الغاني 196 مليونا و50 ألف يورو، وسبق للنجوم السوداء التتويج بكأس الأمم الأفريقية فى 4 نسخ أعوام 1982، 1978، 1965، 1963، ويعتبر أندري أيو هو هداف المنتخب الغاني برصيد 24 هدفاً، وكذلك الأعلى مشاركة برصيد 114 مباراة دولية.