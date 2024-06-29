التحالف الوطني ينظم ندوة للصيادين بقرية التل ببني سويف حول حماية نهر النيل

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني ينظم ندوة للصيادين بقرية التل ببني سويف





عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، تقريرًا تليفزيونيًا، استعرضت خلاله تنظيم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوة لتوعية الصيادين بقرية التل بمحافظة بني سويف، حول نهر النيل.

وتناولت الندوة توعية الصيادين عن أهمية الحفاظ على نهر النيل من الملوثات البيئية، فضلًا عن الاستفادة من مخلفات الصيد وإعادة تدويرها.

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