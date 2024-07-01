نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد شديد قناوي قائد فريق حرس الحدود ولاعب الأهلي السابق، أنه مستمر في الملعب ما دام أنه قادر علي المشاركة في المباريات وتقديم افضل مالديه وطالما أنه مؤثر مع الفريق وعندما يشعر أنه غير قادر سيعتزل الكرة.

وقال أحمد شديد قناوي في تصريحات تلفزيونية، أن سعد سمير كان يجري معه الاطالات وتعرض شريف لعبد الفضيل للإصابة في نهائي افريقيا أمام الترجي ولعب وليد سليمان ظهير ايسر ولقيت سعد سمير بيقولي كابتن حسام البدري بينادي عليك وغيرت وروحت لقيت البدري بيقولي انت بتهزر واحنا بنلعب نهائي ارجع مكانك.

وواصل، أنه الان لاعب دون نادي ويدرس كل الامور حاليا لإنه تعب كثيرا هذا الموسم وتعرض لامور لم يتعرض لها في مسيرته وأنه يشكر كل مسؤولي الحرس علي محاولاتهم لتهيئة الامور للفريق طوال الوقت.

واختتم تصريحاته، أنه تلقي عرضا من الزمالك اثناء وجوده في المصري البورسعيدي وجلس مع حلمي طولان وكان قريبا من الرحيل ولكن المصري غالي في طلباته المالية وبالتالي تم رفض العرض.