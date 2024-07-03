نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسترا نيوز: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد مصدر رسمي إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام، حسبما أوردت فضائية إكسترا نيوز. وأشار المصدر إلى إعلان الأسماء الجديدة بعد تسلم ترشيحات النقابات المهنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات.

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