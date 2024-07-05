نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بريطانيا ليست دولة صديقة لروسيا لذا من غير المرجح أن يهنئ بوتين ستارمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرملين، في أول تعليق له عن تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا، إن بريطانيا ليست دولة صديقة لروسيا لذا من غير المرجح أن يهنئ بوتين ستارمر.

أول رسالة من رئيس وزراء بريطانيا الجديد: "الوطن أولا والحزب ثانيا"

وجه رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، رسالة للشعب البريطاني، الجمعة، وعده فيها بأن تكون حكومته "حكومة خدمة" للشعب البريطاني مؤكدا أن "السياسة يُمكن أن تكون قوة تغيير نحو الأفضل".

وأكد رئيس وزراء بريطانيا "أن انعدام الثقة يجب أن يُعالج بالأفعال لا بالأقوال" وشدد على أن الحكومة الجديدة "ستحترم كل فرد من الشعب البريطاني"، وأشار إلى أن حكومته ستخدم جميع المواطنين بصرف النظر عما إذا كانوا قد صوتوا لحزب العمال أو لغيره.

وأضاف ستارمر قائلا: "يمكن للسياسة أن تكون قوة للتغيير نحو الأفضل"، وأكد أنه سيحكم على أساس "البلاد أولا والحزب ثانيا".

وأشار إلى أن التغيير في حياة الناس الذين يشعرون بقلة الأمان لن يأتي بسرعة إلا أن التغيير باتجاهه سيبدأ على الفور.

وأطلق ستارمر على حكومته "حكومة الخدمة" ودعا الشعب البريطاني إلى الوقوف بجانبها، كما وجه الشكر لسلفه ريشي سوناك مشيدا بجهوده للوصول إلى هذا المنصب كأول بريطاني من أصول آسيوية يتولى منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وكان ستارمر قد ألقى كلمة من "داونينغ ستريت" بعد أن زار قصر باكنغهام حيث تم تكليفه من جانب الملك تشارلز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سوناك.