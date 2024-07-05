نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد عقوبات "كاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك، عقوبات صادرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على خلفية أحداث مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، والتي جرت على استاد القاهرة الدولي، مايو الماضي.

الزمالك يستأنف ضد عقوبات كاف

يعتزم نادي الزمالك، في الساعات القادمة، تقديم استئناف رسمي ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عليه.

وقرر “كاف”، تغريم نادي الزمالك مبلغ 200 ألف دولار وحرمانه من حضور جماهيره في مبارياته الإفريقية لمدة 4 مباريات، بينهم اثنتين مع إيقاف التنفيذ بسبب أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أبدى غضبه بسبب مباراة نهائي الكونفدرالية لما شهدته مراسم التتويج.

وقام الاتحاد الإفريقي، بفتح تحقيق في أحداث مباراة إياب نهائي الكونفدرالية، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، لتوقيع عقوبات رسمية ضد نادي الزمالك.

وتوج الزمالك، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، مايو الماضي.