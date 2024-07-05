نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلّم زعيم حزب العمال كير ستارمر رسميًا مهامة كرئيس لوزراء بريطانيا بعدما فاز حزبه بالانتخابات العامة.

وحصل حزب العمال على غالبية مقاعد مجلس العموم البريطاني.

فيما استقال رئيس الوزراء السابق ريشي سناك بعد خسارة حزبه في الانتخابات، واصفًا ساعات صدور نتائج الانتخابات بـ "الليلة الصعبة".

وفي كلمة احتفالية، عقب إعلان فوز رئيس حزب العمال كير ستارمر بدائرة هولبورن وسانت بانكراس في وسط لندن، تعهد ستارمر يأن يعمل من أجل خدمة أبناء دائرته الانتخابية، سواء من صوّت له أو لم يصوّت لصالحه، وفق حديثه.