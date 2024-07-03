محمد يوسف: لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر لا توجد به رفاهية التعادل أو الهزيمة في المباريات.

لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة في الأهلي

وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في النادي الأهلي لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة".

وأضاف: "في فترة التسعينات انضم لنا لاعبًا في الأهلي، ووجدنا نريد الفوز في كل مباراة، وسألنا عن كيفية حدوث ذلك؟".

وتابع: "الفريق الذي سيستطيع أن يعزل نفسه عن الأزمات سيكون هو الأقرب للدوري، لأن الإعلام له دور في تشتيت الفريق".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "الدوري المصري تتم متابعته في الشرق الأوسط، لقد لمست ذلك في الدول العربية، ويعرفون فرقًا في وسط جدول الترتيب".