الأرصاد الجوية: بداية انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تصل 3 درجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 11:28 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28.