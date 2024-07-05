التعليم العالي: انضمام «العربية للعلوم والتكنولوجيا» لمنصة «ادرس في مصر»

جدة - نرمين السيد - أيمن عاشور وزير التعليم العالي

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.





وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين والانضمام لمنصة "ادرس في مصر" وعرض البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي يتم طرحها حتى يستطيع الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من الالتحاق بهذه البرامج الدراسية. وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم كل التيسيرات للطلاب الوافدين كما يتم تكثيف التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، والعمل على وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيرتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا، لجذب الطلاب الوافدين من كل أنحاء العالم، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم. ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام مصر بتقديم خدمات تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مُناسبة للطلاب، لافتًا إلى أن الطلاب الوافدين يُعدون جسرًا للتواصل الثقافي وسُفراء لمصر في بلادهم بعد عودتهم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم والتسجيل لهؤلاء الطلاب عبر منصة "ادرس في مصر"، ودعم جهود الدولة المصرية في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة في سيادته من جانب القيادة السياسية، مُعربًا عن تمنياته بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة. وتناول اللقاء الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة "ادرس في مصر"، حتى يتمكن الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية من التقديم للالتحاق بالأكاديمية من خلال منصة "ادرس في مصر". كما تناول اللقاء بحث زيادة التعاون المشترك بين الأكاديمية ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي: انضمام «العربية للعلوم والتكنولوجيا» لمنصة «ادرس في مصر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.