المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 93 قرية في بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 11:28 صباحاً - تستعد محافظة بنى سويف للبدء فى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، بعدما اقتربت مشروعات المرحلة الأولى على الانتهاء والتى شملت 66 قرية بمركزى ببا وناصر.

وتنطلق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" داخل 93 قرية بمراكز "الواسطى والفشن وبني سويف"، ففى مركز بنى سويف تُنفذ داخل 7 مجالس قروية تضم 27 قرية و126 تابعًا، وفى مركز الواسطى تُنفذ داخل 6 مجالس محلية و32 قرية و146 تابعًا، وفى مركز الفشن تُنفذ داخل 6 مجالس محلية و34 قرية و184 تابعًا.