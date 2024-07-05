فصائل فلسطينية تقصف تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم

جدة - نرمين السيد - مركز قيادة جيش الاحتلال في مستوطنة نتساريم

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أنها قصفت تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن "المقترح الذي حصلت عليه حماس هو الأفضل، ولا يمكن أن تحصل على أفضل منه". وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد أبلغ جالانت الإدارة الأمريكية، خلال زيارته إلى واشنطن، أنه "إن لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحجتجزين الآن، فلن يتم التوصل إليها إلى الأبد".

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