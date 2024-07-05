برلماني: «التحالف الوطني» يسهم في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 11:28 صباحاً - أكد النائب يسري المغازي، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السر في نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليكون مظلة اجتماعية موحدة لكافة مؤسسات العمل الأهلي والخيري في مصر، يأتي نتيجة الدقة والشفافية التي استند عليها هذا الكيان خلال عمله، بجانب الآليات المتبعة في جمع أموال التبرعات و أوجة الإنفاق لهذه التبرعات إلى طريقها الصحيح، دون تكرار أو رغبة في منافسة.

وأكد عضو لجنة الشؤون العربية فى تصريحات له، أن التحالف الوطني نجح في دعم الشباب والأسر، خاصة أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية، التي تساهم في تحسين حياة آلاف الأسر، ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، مؤكدا أن هذا الكيان يسهم في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، والذى يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا.

يذكر أن وجود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ساهم فى وجود آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقى ومستدام للفئات الأولى بالرعاية.