نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، سواء البطولات الدولية مثل بطولة كوبا أمريكا 2024، أو البطولات المحلية.

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة ON Time Sports 1HD

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time Sports 2HD.

الزمالك ضد فاركو، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time Sports 1HD.