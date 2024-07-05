نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة باللهجة المصرية.. إيمان منصور تطرح أحدث أغنياتها "إبعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة الفلسطينية إيمان منصور أولى أعمالها الغنائية باللهجة المصرية، والتي تحمل عنوان "إبعد" من كلمات أدهم معتز وألحان وفواصل موسيقية إسلام رفعت وتوزيع تيام طارق وتسجيل استوديو روجيه أبي عقل ومكس وماسترينغ حسام الصعبي، وهي من إنتاجها الخاص.

تفاصيل أغنية إبعد



وقد أصدرت إيمان الأغنية على كافة منصّات البث الرقمي، وعلى قناة "اليوتيوب" الرسمية الخاصة بها.

تتطرق أغنية "إبعد" إلى المشاكل التي يعاني منها الإنسان عند الانفصال عن الشريك، فمع كلمات الأغنية وألحانها وتوزيعها والإحساس العالي تأخذك الأغنية برحلة عاطفية والحاجة إلى تخطي العلاقات السامة.

كلمات أغنية إبعد



ومن كلمات أغنية "إبعد": "إبعد واعمل ما بدالك، قول عني حاجات، ألّف من وحي خيالك عني ف حكايات، كمّل وامشي ب اسلوبك، بيّن قدامي عيوبك، كدة أو كدة كل اللي ف قلبي علشانك مات... هتقول للناس إن انا سبتك ما تقول للناس، مثّل ف برائتك وف طيبتك دور الاخلاص، الكل عارفني وعارفين، كدبك قدامهم هيدينك، يستحسن تبعد وتحاول تنساني خلاص".

أعمال إيمان منصور



وسبق لإيمان التي ولدت في بيروت ذات جذور فلسطينية، ونشأت وسط عائلة تهوى الفنون والثقافة أن تعمّقت في عالم الموسيقى والغناء الشرقي والغربي منذ الصغر؛ وقد أعادت مؤخرًا توزيع الأغنية الشهيرة من زمن الفن الجميل بعنوان "نار الغيرة" للمطربة القديرة وردة، من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي، بعدما كانت طرحت سابقًا أغنيتين خاصتين بها هما "لو حبيت" و"شو اشتقتلك".



يذكر أن حققت إيمان منصور نسب مشاهدات عالية بأغنيتها "لو حبيت" حيث تخطت 2 مليون و100 ألف مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب، كلمات أنطونيو أيوب، ألحان غادة شبير، توزيع موسيقي جورج قسيس.