غدا.. انطلاق أعمال مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية في مصر

جدة - نرمين السيد - القوى الوطنية السودانية

تنطلق في مصر غد السبت، أعمال مؤتمر يضم جميع القوى السياسية المدنية السودانية.





ويشارك في المؤتمر الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية بشأن سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني يتأسس على رؤية سودانية خالصة. ومنذ اندلاع الأزمة السودانية، أكدت مصر حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، وعلى رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني.

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