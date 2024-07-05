حفاظا على حياة المصطافين.. قرار عاجل بمنع السباحة في هذه الشواطئ “رايات حمراء”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجهت الإدارة المركزية للمصايف والسباحة التابعة لمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة الـ 5 من يوليو تحذير هام وعاجل لجميع المصطافين بعدم النزول إلى البحر والسباحة في عدد من الشواطئ بالمحافظة نتيجة لتعرض الطقس السئ الذي ينتج عنه ارتفاع في منسوب المياه والأمواج.

إخلاء هذه الشواطئ بالإسكندرية

وقررت إدارة المصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرزاق، إخلاء مياه شواطئ القطاع الغربي بالمحافظة من المصطافين نتيجة لارتفاع الأمواج وسوء حالة الطقس حفاظا على أرواحهم ومتابعة تواجد أفراد الإنقاذ على أبراج المراقبة.

كما كلفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أفراد الإنقاذ بمتابعة المراقبة على الأبراج لمنع نزول المصطافين للسباحة في هذه الشواطئ تحت أي ظرف حفاظا على سلامتهم.

رفع الرايات الحمراء

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه تقرر رفع الرايات الحمراء على الشواطئ القطاع الغربي في المحافظة، خاصة بعدما شهدت شواطئ القطاع الغربي بداية من ظهر اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه البحر وعلو الأمواج في شواطئ القطاع الغربي.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الرواد والمصطافين بضرورة الانتباه وعدم السباحة لحين اعتدال الأجواء والطقس، مشيرا إلى أن حالة الطقس بدأت في التقلب منذ ساعات وتم التنبيه على جميع الشواطئ باتخاذ التدابير الاحترازية ورفع الرايات الحمراء عليها حفاظا على الأرواح لحين استقرار الأوضاع.

وتنقسم رايات البحر إلى 3 أنواع وتعبر كل راية عن حالة البحر، ففي الوقت التي ترفع فيه الراية الخضراء وتعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول المياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، وتسمح بالنزول ولكن مع توخي الحذر والحيطة، أما الراية الحمراء ترفع للتعبير عن خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر بشكل نهائي ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.