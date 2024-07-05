إعلام إسرائيلي: جانتس يبحث هاتفيا مع نتنياهو تطورات صفقة تبادل المحتجزين

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو وبيني جانتس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن زعيم معسكر الدولة بيني جانتس يبحث هاتفيا مع نتنياهو تطورات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وقال إعلام الاحتلال، نقلا عن جانتس، أنهم سيدعم في الكنيست أي صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة.

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