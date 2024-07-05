حماس: نؤكد رفضنا أي مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال في غزة

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، رفضها أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الحركة، أنها ترفض أي تصريحات أو ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر. وتابعت أن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان الإسرائيلي شأن فلسطيني خالص يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة. ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره.

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