حقيقة انتهاء أزمة اللاعب خالد بوطيب مع نادي الزمالك .. أول تصريح من اللاعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعرب رئيس نادي الزمالك السيد/ حسين لبيب عن سعادته الكبيرة وذلك بعد انتهاء أزمة اللاعب المغربي خالد بو طيب، والقيام بالعبور بالزمالك إلى بر الأمان في هذه القضية المصيرية .

وقد كشف رئيس نادي الزمالك أنهم عملوا بجدية كبيرة لمدة أسبوع كامل دون الحصول على راحة وعقد جلسات وعمل واجتماعات مستمرة، وذلك من أجل تسوية قضية اللاعب خالد بو طيب والحصول على رخصة المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم .

واختتم السيد/ حسين لبيب تصريحاته قائلًا : ديون نادي الزمالك هي تهديد كبيرة لمستقبل النادي، والقضايا كفيلة بإدخال النادي في نفق مظلم ، لكننا نعد جمهور نادي الزمالك باستمرارية العمل الجاد من أجل إعادة الزمالك لـ مكانته الطبيعية التي يستحقها ويؤكد “الزمالك أولا”.

وهناك أخبار تؤكد أن اللاعب خالد بو طيب، في تصريحات خاصة لـ موقع مانشيت للاخبار :” في البداية كنت أرفض الحل الودي بيني وبين نادي الزمالك والمستحقات متأخرة مُنذ 2020، وحاول خلال السنوات الماضية في التواصل مع مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، للحصول على مستحقاته ولكن للاسف لم يتحقق الأمر لهذا لم يكن هناك أي ثقة في التعامل مع نادي الزمالك في الوقت الحالي لحل الأمر وديًا بعيد عن المحاكم الرياضية والقضايا.