وكيل أعمال ” أشرف بن شرقي ” يوضح حقيقة انتقال اللاعب للزمالك عقب فسخ عقده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتبط اسم المهاجم المغربي السابق لنادي الزمالك أشرف بن شرقي بالعودة إلى القلعة البيضاء خلال الموسم القادم من جديد وهو الأمر الذي تم تداوله بشكل مكثف بين مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وهو ما دفع الكثير من جمهور الفارس الأبيض إلى طرح الأسئلة التي تتعلق بإمكانية عودة لاعبهم المفضل في السنوات الأخيرة لحمل القميص الأبيض من جديد في قادم السنوات فقد ترك النجم المغربي انطباعا رائع لدى الجماهير البيضاء وذكريات لا يمكن أن يتم محوها من ذاكرة المشجع الزملكاوي

– عودة بن شرقي

جدير بالذكر أن وكيل أعمال اللاعب المغربي رشيد بن شرقي وشقيقه كان قد أوضح من خلال بعض التصريحات التي أشار لها من خلال برنامج “الريمونتادا” مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية “المحور” أن اللاعب قد أصبح حر بعد ان فسخ عقده مع الريان القطري ويحق له الرحيل لأي ناد يريد

في ذات السياق فقد تابع في حديثه أن لدى اللاعب خمسة عروض من خمس دوريات مختلفة 3 في الوطن العربي و2 من دوريات أوربية وأن اللاعب يعكف حاليا على دراسة المشروع الأفضل له وبالحديث عن إمكانية عودة بن شرقي لنادي الزمالك من جديد فقد أوضح رشيد أن كل شئ ممكن وأن الأحداث تتغير بين حين والأخر تاركا الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات