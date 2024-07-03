نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 22 مباراة تفوق في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 7 لقاءات.

بينما على الجانب الاخر يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة تفوق في 5 وتعادل في 10 وهزم في 13 مباراة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.



ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو الدوري المصري

تنقل مواجهة الزمالك وفاركو عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.