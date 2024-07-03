ناشيونال & باكين تعتزم استثمار 100 مليون دولار في مصر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:11 صباحاً - حمدي أحمد وفاطمة أبو زيد وشريف ناصر – قال عدنان قردوح، المدير التجاري لشركة ناشيونال & باكين للدهانات، إنها تعتزم استثمار 100 مليون دولار في مصر خلال 5 سنوات.

وأشار قردوح، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى ناشيونال & باكين تستهدف زيادة نشاطها في مصر، وبخاصة في منطقة الصعيد، بإنشاء مركز لبيع المنتجات بمحافظة المنيا.

وأوضح أن قرار الاستحواذ على باكين مؤخرًا؛ جاء نتيجة الرغبة في التوسع داخل السوق المصرية وزيادة منتجات الشركة.

ونوّه بأن الشركة استحوذت على ما يقرب من 13 شركة للدهانات في 11 دولة، مشيرًا إلى أن “باكين” تمتلك منتجات لا تصنع داخل شركة ناشيونال، ومنها: أحبار الطباعة والأحبار الصناعية، مشيرا إلى أنها تعمل على تغطية جميع أنواع الدهانات من السيارات إلى الديكورات.

ولفت المدير التجاري لشركة ناشيونال & باكين للدهانات إلى أن خطتها في المرحلة الحالية تتمثل في تطوير منتجاتها، وزيادة حجم العمالة، لافتا إلى أنها تمتلك ما يقرب من 362 منتجا.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركة في الأسواق المختلفة يصل إلى 300 مليون دولار سنويًا، مؤكدًا أن زيادة حجم الاستثمارات مرهون بحجم الطلب على المنتجات داخل الأسواق.

وقال قردوح إن الشركة تستهدف حاليًا الدخول إلى الأسواق الأوروبية عبر شراكة دولية في رومانيا وقبرص.

وأكد أن حجم مبيعات الشركة داخل دولة الإمارات وصل إلى حوالي 1.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو داخل شركاتها بنسبة ما بين 10 إلى 50%.

وأشار إلى تحديد أسعار المنتجات بناءً على سعر الدولار أمام العملة المحلية للدولة.