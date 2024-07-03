نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فنزويلا وكندا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الكندي لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان المنتخب الكندي قد تأهل وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة.

بينما على الجانب الاخر تأهل منتخب فنزويلا في صدارة المجموعة الثانية عقب حصده 9 نقاط، وفوزه بالمباريات الثلاث أمام كل من الإكوادور، المكسيك وجامايكا

موعد فنزويلا وكندا في ربع نهائي الكوبا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية السبت المقبل الموافق السادس من يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة فنزويلا وكندا في كوبا أمريكا

لم تنقل البطولة عبر القنوات العربية ولكن من الممكن متابعتها في كافة دول العالم عن طريق بعض القنوات الأوروبية، مثل:

* مجموعة FOX Sports.

* Sport TV2 Portugal

* TV3 Sport 1 Dan