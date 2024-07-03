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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي ميلان الإيطالي، قريبًا من فقدان أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي اقترب من خطف صفقة الروسونيري.

ميلان يفقد صفقة ذهبية لصالح مانشستر يونايتد

ووفقًا للصحفي الإيطالي ماتيو موريتو أن المفاوضات تجمدت بين ميلان الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا، وحتى الآن توقفت الاتصالات بين الطرفين.

وأضاف:"العمولات تعيق إتمام الصفقة منذ أكثر من شهر ولا يرغب ميلان في التنازل لمطالب كيا جورابتشيان (وكيل اللاعب).

وأكمل:"المهاجم الهولندي أعطى دائمًا الأولوية لميلان ولكن في الآونة الأخيرة بدأ في اعتبار فكرة اللعب في أماكن أخرى".

وأوضح الصحفي الإيطالي أن مانشستر يونايتد يجري محادثات مع جورابتشيان لتقييم ما إذا كان سيتقدم بشكل نهائي في الصفقة.

