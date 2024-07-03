هل يشارك نجم الأهلي بأولمبياد باريس؟.. إليكم التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات جديدة بشأن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد باريس.

هل يشارك نجم الأهلي بأولمبياد باريس؟

وقال عبد الهادي في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمد عبدالمنعم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يريد المشاركة بشكل كبير جدا مع منتخب مصر بأولمبياد باريس ولا نية له غير ذلك".

وتابع: "تدخل وزير الشباب والرياضة بالأمر لمحاولة التوسط وحل أزمة رفض الأهلي ضم إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لرغبة الآخر القوية بالمشاركة".

واختتم حديثه: "الوزير أشرف صبحي توسط لانضمام محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون التركي مع محمد عبدالمنعم من الأهلي بأولمبياد باريس".