- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. إكسترا نيوز: كجوك وزيرا للمالية وحسن الخطيب للاستثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أوردت فضائية إكسترا نيوز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التشكيل الوزاري الجديد، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد تغيير ما يقرب على 20 حقيبة وزارية، مع تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المصادر إلى تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، وعدنان فنجري وزيرا للعدل، وسامح الحنفي وزيرا للطيران المدني، وشريف فاروق للتموين.
كما أكدت تعيين شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومحمود فوزي للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ونوّه مصدر حكومي لإكسترا نيوز بأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد.
وأشار المصدر إلى أن حركة المحافظين، المقرر إعلانها لاحقًا، تشمل تغييرات موسعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إكسترا نيوز: كجوك وزيرا للمالية وحسن الخطيب للاستثمار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.