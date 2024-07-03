عاجل.. إكسترا نيوز: كجوك وزيرا للمالية وحسن الخطيب للاستثمار…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أوردت فضائية إكسترا نيوز عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التشكيل الوزاري الجديد، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد تغيير ما يقرب على 20 حقيبة وزارية، مع تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشارت المصادر إلى تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، وعدنان فنجري وزيرا للعدل، وسامح الحنفي وزيرا للطيران المدني، وشريف فاروق للتموين.

كما أكدت تعيين شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومحمود فوزي للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ونوّه مصدر حكومي لإكسترا نيوز بأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

وأشار المصدر إلى أن حركة المحافظين، المقرر إعلانها لاحقًا، تشمل تغييرات موسعة.