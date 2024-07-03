نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك استعداداه لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 22 مباراة تفوق في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهزم في 7 لقاءات.

بينما على الجانب الاخر يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من 28 مباراة تفوق في 5 وتعادل في 10 وهزم في 13 مباراة.

تشكيل الزمالك المتوقع للمواجهة

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل متوقع كالاتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، يوسف إبراهيم أوباما

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو الدوري المصري

تنقل مواجهة الزمالك وفاركو عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.