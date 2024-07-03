نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يصدر قرار جديد بشأن محمود كهربا قبل مواجهة الداخلية.. عقاب قاسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا جديدا بمعاقبة النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر، وذلك قبل مواجهة الداخلية.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " مارسيل كولر لازال غاضب من كهربا، بعدما حدث منه من مشادة كلامية مع مساعد المدرب السويسري في مران المستبعدين".

كولر يستقر على معاقبة محمود كهربا بهذه الطريقة

وأشار: " كولر قرر خوض محمود كهربا للتدريب بشكل منفرد، قبل مباراة طلائع الجيش، وتحديدا في العاشرة صباحا على ملعب التتش، بينما خاض باقي اللاعبين مران المستبعدين في السادسة والنصف مساءًا "

واستكمل:" واليوم أيضا سيتدرب كهربا بشكل منفرد، بعدما تم استبعاده من المران الجماعي، وبالتالي فإنه بنسبة كبيرة اللاعب سيكون خارج مباراة الفريق القادمة أمام الداخلية ".

وأوضح:" كهربا له شعبية كبيرة عند جماهير النادي الأهلي، ويحب النادي كثيرا، ولكن الجماهير ليس لديها عزيز أو غالي، إلا النادي الأهلي، الذي يدعمه أكثر من أي لاعب آخر ".

