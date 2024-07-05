الأهلي يحدد موقفه من رحيل ” كولر ” عن النادي نهاية العام .. عروض بالكوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقدم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر مستويات في غاية الروعة منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر فالجميع يتذكر الحال التي كان عليها الفريق قبيل تولى المدرب المهمة فلم يكن الفريق قادر على لعب كرة القدم بشكل سهل وسلس بل كان المبارايات تعتبر في غاية الملل لكنه تمكن ترتيب صفوف الفريق بشكل جيد ومن ثم البناء والبداية في حصد الألقاب التي باتت تطارده وهو الأمر الذي عزز من قيمة ومكانة المدرب في مصر والمنطقة العربية وبات لديه شهرة واسعة شأنه شأن أي مدير فني ناجح في الأهلي

– عروض الرحيل لكولر

جدير بالذكر أن عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس كان قد حرص على أن يوضح أن لدى مدرب النادي الأهلي العديد من العروض من الدوريات الخليجية من أجل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري والتي قد وصل البعض منها إلى 10 ملايين دولار في الموسم من أجل أن يتم إغرائه بترك المهمة التدريبية للنادي الأهلي

في ذات السياق فقد أعرب مسئولو النادي الأهلي عن رفضهم لفكرة الاستغناء عن المدرب نهاية العام الجاري مشيرين إلى أنه باق ولن يتم التفريط في خدماته وهو الأمر الذي يعكس مدى تقدير مجلس إدارة الأهلي للدور الذي يقدمه المدرب في النادي الذي أبدى بدوره الرغبة في البقاء وعدم الرحيل